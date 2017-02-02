Он получит название Spirit, а первый сингл можно будет услышать уже завтра. Дизайном обложки альбома с черным флагом и сапогами занимался друг музыкантов фотограф Антон Корбейн.

Летом Depeche Mode выступит в рамках концертного тура в Санкт-Петербурге и Москве. Причем музыканты решили один миллион долларов от концертных сборов отдать организациям, занимающимся сохранением чистой воды на Земле.