Он получит название Spirit, а первый сингл можно будет услышать уже завтра. Дизайном обложки альбома с черным флагом и сапогами занимался друг музыкантов фотограф Антон Корбейн.
Летом Depeche Mode выступит в рамках концертного тура в Санкт-Петербурге и Москве. Причем музыканты решили один миллион долларов от концертных сборов отдать организациям, занимающимся сохранением чистой воды на Земле.
Источник Эхо Москвы
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