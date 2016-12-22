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22 декабря 2016
13:44:45

"Департамент ЖКХ" в Тольятти стал объектом прокурорской проверки

На управляющую компанию нажаловались жители домов №26 по ул. Дзержинского, №№9 и 47 по ул. Автостроителей.

В ходе проверки выявлены нарушения лицензионных требований, допущенные ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» при осуществлении деятельности по обслуживанию этих домов.

Проверяющие обнаружили повреждения штукатурно-окрасочного слоя стен, неисправности системы канализации, приборов освещения, ненадлежащее состоянии перил в подъезде, повреждения труб мусоропроводов, разрушения отмостки и ступеней крылец у подъездов, также несвоевременный ремонт системы освещения подвальных помещений.

В адрес директора ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» Виктора Попова внесены представления об устранении нарушений жилищного законодательства. В настоящее время все нарушения устранены.

Также в отношении Попова возбуждены 3 административных дела, по каждому из которых он выплатит 25 тысяч рублей штрафа.




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