В Госдуме нашли такую возможность. Парламентарии предлагают «окрашивать» запрещенные к списанию средства — пособия, алименты, пенсии по потере кормильца. Те, кто начисляет платежи, будут обязаны указывать вид, то есть, код дохода. В противном случае им грозит штраф.
Такое решение было принято в ходе доработки соответствующих законопроектов. Ранее депутаты предлагали создавать социальный счет гражданина, с которого нельзя списать деньги в счет долга. Эксперты полагают, что маркировка платежей позволит избежать возможных ошибок при взыскании, однако указывают, что и от идеи с соцсчетом отказываться не стоит.
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