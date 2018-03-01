В Госдуме нашли такую возможность. Парламентарии предлагают «окрашивать» запрещенные к списанию средства — пособия, алименты, пенсии по потере кормильца. Те, кто начисляет платежи, будут обязаны указывать вид, то есть, код дохода. В противном случае им грозит штраф.

Такое решение было принято в ходе доработки соответствующих законопроектов. Ранее депутаты предлагали создавать социальный счет гражданина, с которого нельзя списать деньги в счет долга. Эксперты полагают, что маркировка платежей позволит избежать возможных ошибок при взыскании, однако указывают, что и от идеи с соцсчетом отказываться не стоит.