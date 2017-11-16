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16 ноября 2017
10:45:05

Денежное довольствие солдат-срочников зафиксировали еще на два года

Они будут получать две тысячи рублей в месяц до 2019-го. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, сообщает агентство правовой информации. Исключение, как и прежде, составят только проходящие службу за пределами России, участвующие в контртеррористических операциях или иных вооруженных конфликтах.

Военное ведомство полагает, что продление сроков позволит «качественно провести мероприятия, запланированные в рамках эксперимента и обеспечить своевременную и в полном объеме выплату денежного довольствия военнослужащим, проходящим военную службу по призыву».

Вместе с тем чиновники признают, что закон о федеральном бюджете не предусматривает индексации пособия. Отмечу, что в ходе осенней кампании этого года планируется призвать на военную службу 134 тысячи молодых россиян.




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