Они будут получать две тысячи рублей в месяц до 2019-го. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, сообщает агентство правовой информации. Исключение, как и прежде, составят только проходящие службу за пределами России, участвующие в контртеррористических операциях или иных вооруженных конфликтах.
Военное ведомство полагает, что продление сроков позволит «качественно провести мероприятия, запланированные в рамках эксперимента и обеспечить своевременную и в полном объеме выплату денежного довольствия военнослужащим, проходящим военную службу по призыву».
Вместе с тем чиновники признают, что закон о федеральном бюджете не предусматривает индексации пособия. Отмечу, что в ходе осенней кампании этого года планируется призвать на военную службу 134 тысячи молодых россиян.
Об этом заявил директор ТФОМС Виктор Мокшин
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