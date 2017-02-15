слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
15 февраля 2017
08:54:12

Денег стало меньше, но платить стали больше

В Самарской области выросла собираемость взносов за капремонт с населения. По итогам января показатель составил 101%. В Тольятти собираемость взносов составила 116%. В Самаре - 96%, отчитался региональный Фонд капитального ремонта.

Лидерами по области стали Большеглушицкий, Безенчукский, Елховский, Исаклинский, Клявлинский, Шигонский районы. В малых городах собираемость взносов чуть не дотягивает до 100%. В списке – Сызрань, Новокуйбышевске, Отрадный, Жигулевск.

По данным фонда, в текущем году капитально отремонтируют 1073 многоквартирных дома.




Последние новости Тольятти

15 февраля
11:46
В Тольятти анонсировано еще одно место проведения праздничных гуляний на Масленицу

Празднование Масленицы в Тольятти, судя по анонсам, будет отмечаться шире, чем день города...

15 февраля
11:31
Жителя Самарской области ограбили на 5 млн

Деньги принадлежали фирме, в которой работает пострадавший...

15 февраля
10:50
Спасатели Тольятти вытащили из огня старушку

Этой ночью горела квартира на Баныкина...

15 февраля
9:15
Хакеры рассказали, какие препараты принимают олимпийские чемпионы из США

В основном в списке легальные препараты, но есть и исключения...

15 февраля
9:13
Насколько законно страховщики занижают сумму выплат компенсаций пострадавшим автовладельцам

В суд обратились те, кому занизили сумму из-за износа деталей...

15 февраля
9:06
Сегодня православные отмечают Сретение Господне

По традиции, 15 февраля нужно важно сделать два дела...

15 февраля
8:52
Дональд Трамп ждет, что Россия вернет Крым

А также будет участвовать в решении украинского конфликта...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+