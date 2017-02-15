В Самарской области выросла собираемость взносов за капремонт с населения. По итогам января показатель составил 101%. В Тольятти собираемость взносов составила 116%. В Самаре - 96%, отчитался региональный Фонд капитального ремонта.
Лидерами по области стали Большеглушицкий, Безенчукский, Елховский, Исаклинский, Клявлинский, Шигонский районы. В малых городах собираемость взносов чуть не дотягивает до 100%. В списке – Сызрань, Новокуйбышевске, Отрадный, Жигулевск.
По данным фонда, в текущем году капитально отремонтируют 1073 многоквартирных дома.
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