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28 февраля 2017
17:39:42

День защитника Отечества будем праздновать в августе?

Депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил поправки в Трудовой кодекс России.

«В России до революции уже праздновали День памяти русского воинства, установленный 29 августа 1769 года во время войны России с Турцией и Польшей. В этот день во всех храмах империи совершались поминальные службы о всех воинах «за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных». Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником. Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом: этим мы продолжим славную российскую традицию и дадим дополнительный выходной в тёплые летние дни», — пояснил RT Иван Сухарев.

День защитника Отечества относительно молодой праздник. Его решили отмечать в честь того, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над войсками Германии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечалось в СССР как День Советской армии и Военно-морского флота.

После распада СССР праздник был переименован в День защитника Отечества.

 

Источник RT




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