Программа такова: сначала десантники собираются на площади Никонова, утром пройдет панихида и возложение венков к могилам погибших воинов на Баныкинском кладбище.

В 10.30 на Площади Свободы состоится торжественное мероприятие с участием первых лиц города. Снова будут цветы, поздравления и вручение благодарственных писем от администрации.

В полдень - возложение цветов к мемориалу воинов-интернационалистов в Парке Победы Автозаводского района. Следом концертная программа.

С 13.00 начнется работа спортивных площадок: силовая тяга, метание ножей, мини-выставка современного и исторического вооружения, «Богатырская застава».