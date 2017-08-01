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01 августа 2017
11:22:59

День ВДВ отметят в Тольятти завтра

Программа такова: сначала десантники собираются на площади Никонова, утром пройдет панихида и возложение венков к могилам погибших воинов на Баныкинском кладбище.

В 10.30 на Площади Свободы состоится торжественное мероприятие с участием первых лиц города. Снова будут цветы, поздравления и вручение благодарственных писем от  администрации.

В полдень - возложение цветов к мемориалу воинов-интернационалистов в Парке Победы Автозаводского района. Следом концертная программа.

С 13.00 начнется работа спортивных площадок: силовая тяга, метание ножей, мини-выставка современного и исторического вооружения, «Богатырская застава».




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