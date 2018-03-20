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20 марта 2018
09:27:11

День рождения Баха отметят в Тольяттинской филармонии

В среду, 21 марта в 19.00, Тольяттинская филармония приглашает на уникальную концертную программу «С днем рождения, господин Бах!». Впервые в истории филармонии весь вечер будет звучать музыка великого Иоганна Себастьяна Баха в исполнении солистов филармонии и Симфонического оркестра под управлением Владислава Ивановского.

 Гений музыкального искусства эпохи барокко родился 333 года назад (31 марта 1685 года) и прожил необыкновенно плодотворную жизнь. Творческое наследие Баха включает в себя более 1000 произведений различных жанров.

При жизни композитор не получил заслуженного признания как сочинитель, но был известен как исполнитель и импровизатор. Интерес к музыке Баха возник почти сто лет спустя после его смерти: в 1829 году под управлением немецкого композитора Феликса Мендельсона было публично исполнено величайшее произведение Баха - «Страсти по Матфею».

В 1850 году, к столетию со дня смерти композитора, немецкими композиторами и музыковедами было основано Баховское общество с целью издания полного собрания сочинений Иоганна Себастьяна. И к началу 20 века эта цель была достигнута. Музыканты всего мира играют Баха, поражаясь красоте, вдохновению и мастерству его творений.

В программе концертного вечера прозвучат популярные вокальные и оркестровые произведения Иоганна Себастьяна Баха.

Солистка Самарской и Тольяттинской филармоний Оксана Антонова исполнит проникновенные, возвышенные арии из кантат Баха и оратории «Страсти по Матфею».

Камерный состав Симфонического оркестра Тольяттинской филармонии откроет вечер знаменитой Арией соль мажор из оркестровой сюиты № 3. В Концерте для двух скрипок с оркестром ре минор солистами выступят Светлана Осташко и Ольга Миловидова, в Бранденбургском  концерт № 5 ре мажор – Наталья Селяткина (клавесин), Анна Шаталова (скрипка), Павел Игонин (флейта).

Кульминацией вечера станет «Аве Мария» И.Баха-Ш.Гуно и ария из «Бразильской бахианы» № 5 Э.Вила-Лобоса в исполнении Оксаны Антоновой и оркестра.

Музыка Иоганна Себастьяна Баха – глубока и совершенна. Она наполнит вас гармонией и любовью к жизни. Встретимся в филармонии!

Удобнее всего купить билеты онлайн по ссылке,

Телефон кассы 222-600.




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