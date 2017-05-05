Тольяттинская горадминистрация опубликовала полную афишу мероприятий в честь Дня Победы. 9 мая в Тольятти пройдут военный парад, сразу 3 шествия "Бессмертного полка", авиашоу и салют на 4 площадках.
Фото: vk.com/tlt_official
В воскресенье филармония приглашает горожан на музыкально-литературную композицию...
По данным полиции, никто не пострадал...
Будет организовано сразу 3 шествия...
К работам планируется приступить с 15 мая...
Для удобства горожан городская администрация решила вопрос с транспортом...
С 15 часов праздничная атмосфера будет царить на площадке у памятника Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Д.М. Карбышеву...
По данным горадминистрации, сегодня в Тольятти проживает 404 участника Великой Отечественной войны, 3 835 тружеников тыла и 47 человек, переживших блокаду Ленинграда...