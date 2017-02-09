Дату уже выбрали, она приходится на введение продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада. Это 6 августа.

Минкультуры поддержало предложение общественников. Инициатива заслуживает внимания, приводит ТАСС слова замминистра культуры Аристархова. При этом чиновник оговорился, что этот вопрос требует широкого общественного обсуждения и историко-хронологической экспертизы Российской академии наук.

Законопроект о введении в стране Дня патриотизма в Госдуму пока не внесён. Между тем, Россельхознадзор уже уничтожил почти 9 тысяч тонн овощей и фруктов, а также более 300 тонн мяса, молока и сыров.