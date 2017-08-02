Сегодня инициатива в атмосфере Среднего Поволжья перейдет к антициклону с запада, благодаря чему жителей региона ждет по-летнему комфортный денек с температурным фоном, соответствующим своей климатической норме, говорится в сообщении синоптиков.
В Тольятти сохранится переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура воздуха 25 ... 28 °C.
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