Сегодня инициатива в атмосфере Среднего Поволжья перейдет к антициклону с запада, благодаря чему жителей региона ждет по-летнему комфортный денек с температурным фоном, соответствующим своей климатической норме, говорится в сообщении синоптиков.

В Тольятти сохранится переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура воздуха 25 ... 28 °C.