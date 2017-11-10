МОК прекратил разбирательство в отношении чемпионки Олимпийских Игр в Сочи фигуристки Аделины Сотниковой по делу о возможном нарушении спортсменкой антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

Сотникова фигурировала в неофициальном списке, в котором значились спортсмены, дела которых комиссия должна была рассмотреть до конца ноября. Сообщается, что прекращение разбирательства связано с отсутствием доказательств, которые бы подтвердили применение запрещённых веществ и манипуляцию пробами.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который с апреля 2017 года тренирует Сотникову, порадовался за свою подопечную. Он заявил, что все наши спортсмены чистые, а это политическая история.