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10 ноября 2017
09:06:21

Дело против Аделины Сотниковой прекращено

МОК прекратил разбирательство в отношении чемпионки Олимпийских Игр в Сочи фигуристки Аделины Сотниковой по делу о возможном нарушении спортсменкой антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

Сотникова фигурировала в неофициальном списке, в котором значились  спортсмены,  дела которых комиссия должна была рассмотреть до конца ноября. Сообщается, что прекращение разбирательства связано с отсутствием доказательств, которые бы подтвердили применение запрещённых веществ и манипуляцию пробами.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который с апреля 2017 года тренирует Сотникову, порадовался за свою подопечную. Он заявил, что все наши спортсмены чистые, а это политическая история.

Источник НСН




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