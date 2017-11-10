МОК прекратил разбирательство в отношении чемпионки Олимпийских Игр в Сочи фигуристки Аделины Сотниковой по делу о возможном нарушении спортсменкой антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.
Сотникова фигурировала в неофициальном списке, в котором значились спортсмены, дела которых комиссия должна была рассмотреть до конца ноября. Сообщается, что прекращение разбирательства связано с отсутствием доказательств, которые бы подтвердили применение запрещённых веществ и манипуляцию пробами.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который с апреля 2017 года тренирует Сотникову, порадовался за свою подопечную. Он заявил, что все наши спортсмены чистые, а это политическая история.
Источник НСН
Скажется влияние циклона с запада, откуда потянутся поля облачности и небольших очаговых осадков...
Автомобиль немного доработан...
Сейчас рабочая неделя составляет 40 часов...
Билеты не продают с 3 ноября...
Она состоится 14 ноября, сообщили в ГИБДД...
На период проведения чемпионата мира по футболу их место займут сотрудники Росгвардии и полицейские...
Он страдал онкологическим заболеванием...