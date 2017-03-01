На скамье подсудимых - два жителя соседней республики. Они обвиняются по статьям "Похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений" и "Вымогательство, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере".

Предприниматель стал жертвой похитителей 18 декабря прошлого года на автостоянке у спорткомплекса "Олимп". Тольяттинца прятали в одном из поселков Саратовской области.



Преступники вскоре предъявили требования – мужчина вернется домой только за выкуп в 10 миллионов евро. Однако довести преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, так как один из соучастников преступления добровольно освободил потерпевшего, опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в федеральный суд Автозаводского района города Тольятти Самарской области для рассмотрения по существу, сообщили в Следственном Управлении СКР по Самарской области.

Уголовное дело в отношении других соучастников преступлений выделено в отдельное производство.