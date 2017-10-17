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17 октября 2017
11:58:51

«Дело» набережной Автозаводского района обретает конкретные перспективы

Как сообщили в горадминистрации, не позднее 1 ноября в главное управление торгов должна поступить аукционная документация по ее проектированию. Строительство набережной входит в программу празднования 50-летия «АВТОВАЗа». И депутаты городской думы, и чиновники считают этот объект одним из приоритетных. По программе на него требуется более 2 млрд рублей, и потому без средств из федерального бюджета муниципалитету не потянуть.

Достаточно долго администрация города спорила с Министерством строительства области о том, какой должна быть величина полосы проектирования. Изначально предлагалось сделать берегоукрепление шириной шесть метров. Но муниципалитету удалось отстоять свои интересы, и теперь зона проектирования будет составлять 150 метров. Сейчас стоит задача — приступить к проектированию.

Как сообщил руководитель департамента градостроительной деятельности Сергей Арзамасцев, заказчиком проектных работ выступает ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» («УКС»). В настоящий момент согласовано техническое задание с областным Минстроем, и «УКС» готовит пакет документов для проведения торгов. Предполагается, что аукционную документацию направят в главное управление торгов не позднее 1 ноября, а в конце декабря заключат контракт с победителем.




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