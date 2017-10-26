Мосгорсуд проверит законность приговора в отношении бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера, осужденного по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

14 июня Замоскворецкий суд приговорил Реймера к 8 годам колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей. Кроме того, его лишили звания генерала-полковника внутренней службы и наград. При этом прокуратура отказалась от обвинения Реймеру в превышении должностных полномочий.

Александр Реймер возглавлял ФСИН с августа 2009 года по июнь 2012 года. С апреля 2006 по 2009 год занимал должность начальника Главного управления внутренних дел Самарской области.