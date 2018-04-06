Считается, что он «сходит» в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи. Всего в Израиль отправились более ста человек. Это общественные и государственные деятели, деятели культуры, священнослужители, бизнесмены и журналисты.
За всю историю никому не удалось разгадать тайну схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки. Однако в марте этого года священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию в Храме Гроба Господня, заявил, что ничего мистического в процессе нет, а патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады.
Источник Эхо Москвы
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