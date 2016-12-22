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22 декабря 2016
08:41:14

Декабрь станет самым холодным месяцем этой зимы

В этом уверены специалисты штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Самарской области. По прогнозам синоптиков, конец этогомесяца будет снежным, со средней температурой воздуха в дневные часы -5°С, ночью -13°С.

Напомним, за последние две недели морозная погода установила в регионе сразу несколько температурных рекордов. Последний случился позавчера: было перекрыто минимальное достижение, установленное в 1938 году. Синоптики зафиксировали 31 градус ниже нулевой отметки в Тольятти и еще 4 населенных пунктах.  

Специалисты областного Гидрометцентра считают, что в январе и феврале следующего года температурный режим будет находиться в пределах нормы.




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