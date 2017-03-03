Надзорный орган начал проверку по факту трагического инцидента, произошедшего в Самарской области 25 января. Тогда в автобусе стало плохо пожилому пассажиру. Водитель вместе с находившимися в салоне людьми приняли общее решение ехать без остановок до ближайшего медучреждения. Однако врачи к пострадавшему не вышли, пришлось вызывать Скорую. После продолжительной заминки медики констатировали смерть.