Надзорный орган начал проверку по факту трагического инцидента, произошедшего в Самарской области 25 января. Тогда в автобусе стало плохо пожилому пассажиру. Водитель вместе с находившимися в салоне людьми приняли общее решение ехать без остановок до ближайшего медучреждения. Однако врачи к пострадавшему не вышли, пришлось вызывать Скорую. После продолжительной заминки медики констатировали смерть.
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