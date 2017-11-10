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10 ноября 2017
08:23:16

Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Тольятти 17 декабря

Это означает, что через месяц на Центральной площади будет установлена новогодняя ёлка — традиционное событие, пишет «День города».

Вместе с тем, издангие утверждает, что этой зимой в праздничном оформлении города ожидаются и новшества, которые приятно удивят жителей. На городских улицах появятся новые световые консоли и композиции из декоративных световых шаров.

Простоит вся эта красота в Тольятти до середины января. 15-го числа начнётся демонтаж различных светодинамических панно и елей, а к 22 января на площадях и кольцевых развязках не останется и следов праздника. Но зато красивых фотоснимков к тому времени у горожан будет немало.




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