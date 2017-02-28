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28 февраля 2017
09:51:40

Дарья Касаткина выступит в Индиан Уэллсе

С 8 по 19 марта в США пройдет один из крупнейших теннисный турниров WTA серии «Премьер» — BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450.

В борьбу здесь вступит и воспитанница тольяттинского тенниса Дарья Касаткина, сообщает управление физукультуры и спорта мэрии




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