С 8 по 19 марта в США пройдет один из крупнейших теннисный турниров WTA серии «Премьер» — BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450.
В борьбу здесь вступит и воспитанница тольяттинского тенниса Дарья Касаткина, сообщает управление физукультуры и спорта мэрии
Такое задание сотрудникам завода «ТЯЖМАШ» придется выполнить впервые
В народном календаре 28 февраля – это день Онисима
Cегодня представители КСДЮСШОР «Олимп» выехали в Саранск
В настоящий момент идет установка оборудования на 73 перекрестках и 50 участках улично-дорожной сети губернии
Росгвардия готовит соответствующий законопроект
Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Они появились в ЗАГСах некоторых регионов России