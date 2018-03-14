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14 марта 2018
08:45:14

Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня в США на проходящем здесь теннисном турнире серии Premier Mandatory в рамках четвертого круга тольяттинка  вновь переиграла 2-ю ракетку мира датчанку Каролину Возняцки со счётом 6:4 7:5 и вышла в четвертьфинал.

Далее она сыграет с победителем пары Каролин Гарсия (Франция) — Ангелика Кербер (Германия).

Фото tgl-sport.ru




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