Сегодня в США на проходящем здесь теннисном турнире серии Premier Mandatory в рамках четвертого круга тольяттинка вновь переиграла 2-ю ракетку мира датчанку Каролину Возняцки со счётом 6:4 7:5 и вышла в четвертьфинал.
Далее она сыграет с победителем пары Каролин Гарсия (Франция) — Ангелика Кербер (Германия).
Фото tgl-sport.ru
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