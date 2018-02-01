Накануне в матче второго круга женского теннисного турнира WTA серии «Премьер 470» воспитанница тольяттинского тенниса разгромила француженку Ализе Корне со счётом 6:2 6:1 и вышла в 1/4 финала.

Здесь ее ждет поединок с победительницей встречи Каролин Возняцки (Дания) — Анастасия Потапова (Россия). Эта пара сыграет сегодня в 18-30 мск.

Фото championat.com