Накануне в матче второго круга женского теннисного турнира WTA серии «Премьер 470» воспитанница тольяттинского тенниса разгромила француженку Ализе Корне со счётом 6:2 6:1 и вышла в 1/4 финала.
Здесь ее ждет поединок с победительницей встречи Каролин Возняцки (Дания) — Анастасия Потапова (Россия). Эта пара сыграет сегодня в 18-30 мск.
Фото championat.com
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