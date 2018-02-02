Тольяттинская спортсменка выступает на соревнованиях St. Petersburg Ladies Trophy, где датчанка Каролина Возняцки накануне выбила из турнира другую россиянку - Анастасию Потапову и вышла в четвертьфинал.
«Матч с Касаткиной — серьёзный вызов для меня, он точно не будет простым. Дарья здорово подаёт, исполняет мощные удары и прекрасно чувствует мяч», - поделилась своими ожиданиями от встречи Каролина.
Пара Касаткина-Возняцки сыграет сегодня в 18-30 мск.
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