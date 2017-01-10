Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира немку Ангелик Кербер в матче второго круга на турнире в Сиднее. 19-летняя Касаткина, идущая в рейтинге на 26 месте, победила немку со счетом 7:6, 6:2.

В четвертьфинале россиянка встретится с победительницей пары Дарья Гаврилова (Австралия) - Йоханна Конта (Великобритания). Турнир в Сиднее завершится 13 января. Призовой фонд соревнований составляет 700 тысяч долларов.