Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира немку Ангелик Кербер в матче второго круга на турнире в Сиднее. 19-летняя Касаткина, идущая в рейтинге на 26 месте, победила немку со счетом 7:6, 6:2.
В четвертьфинале россиянка встретится с победительницей пары Дарья Гаврилова (Австралия) - Йоханна Конта (Великобритания). Турнир в Сиднее завершится 13 января. Призовой фонд соревнований составляет 700 тысяч долларов.
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