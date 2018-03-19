20-летняя уроженка Тольятти, получившая от организаторов 20-й номер посева, уступила в решающем матче японке Наоми Осаке. Продолжительность поединка составила 1 час и 11 минут, счет 3:6, 2:6.
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Авария произошла в минувшие выходные в Волжском районе на Уральском шоссе
Согласно данным ЦИК, по итогам обработки 99% протоколов Владимир Путин набирает 76,65%,
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