20-летняя уроженка Тольятти, получившая от организаторов 20-й номер посева, уступила в решающем матче японке Наоми Осаке. Продолжительность поединка составила 1 час и 11 минут, счет 3:6, 2:6.

Сегодня Дарья Касаткина официально станет первой ракеткой России и займёт рекордное для себя 11-е место в рейтинге WTA.