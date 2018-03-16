Турнир проходит в эти дни в США. Накануне в матче ¼ турнира воспитанница тольяттинского тенниса победила немку Ангелику Кербер. Как отметили в управлении физкультуры и спорта администрации, встреча получилась не слишком напряженной и продлилась всего 57 минут, завершившись со счетом 6:0, 6:2.

В полуфинальной стадии соперницей Даши станет победительница следующего четвертьфинала. В нем сыграют американка Винус Уильямс и Карла Суарес Наварро из Испании.