слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
16 марта 2018
07:19:04

Дарья Касаткина — в полуфинале BNP Paribas Open

Турнир проходит в эти дни в США. Накануне в матче ¼ турнира воспитанница тольяттинского тенниса победила немку Ангелику Кербер. Как отметили в управлении физкультуры и спорта администрации, встреча получилась не слишком напряженной и продлилась всего 57 минут, завершившись со счетом 6:0, 6:2.

В полуфинальной стадии соперницей Даши станет победительница следующего четвертьфинала. В нем сыграют американка Винус Уильямс и Карла Суарес Наварро из Испании.




Последние новости Тольятти

16 марта
13:40
Россельхознадзор дал разрешение на ввоз в областную столицу газона для «Самара-Арены»

Он прибудет из немецкого питомника

16 марта
13:27
Сборная России по гандболу сыграет в Тольятти с румынками

В среду, 21 марта, состоится отборочный матч чемпионата Европы между женскими командами

16 марта
11:48
Из-за снегопада Самарской области несколько фур съехали в кювет на трассе М-5

Это случилось сегодня утром

16 марта
11:39
Выборы в Тольятти должны пройти честно и без срывов

Глава города Сергей Анташев провел совещание, посвященное готовности избирательных комиссий и всех служб к 18 марта

16 марта
10:54
В Курумоче станет больше рейсов на маршруте Самара – Екатеринбург

Авиакомпания «Ямал» доводит их число до 7 в неделю

16 марта
10:30
В Тольятти пытались похитить устройство оплаты

О странном преступлении рассказали в пресс-службе Росгвардии

16 марта
9:54
Тольяттинцев ждут снежные выходные

Среднее Поволжье сейчас находится в глубокой ложбине циклона


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+