Объединение перевозчиков России планирует 15 декабря начать 10-дневную забастовку по всей стране. Перевозки грузовым транспортом хотят приостановить перед праздниками, чтобы дать понять властям, насколько важен труд водителей грузовиков.

Требования дальнобойщиков остаются прежними: полная отмена системы "Платон" и транспортного налога, корректировка норм режима труда и отдыха водителей, наведение порядка на постах весового контроля, предоставление перевозчикам обоснования расчетов размера акциза на топливо.

Даты выбраны неслучайно - во второй половине декабря завершаются контракты на перевозку грузов, а также начинается регистрация кандидатов на выборы президента РФ.