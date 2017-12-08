Объединение перевозчиков России планирует 15 декабря начать 10-дневную забастовку по всей стране. Перевозки грузовым транспортом хотят приостановить перед праздниками, чтобы дать понять властям, насколько важен труд водителей грузовиков.
Требования дальнобойщиков остаются прежними: полная отмена системы "Платон" и транспортного налога, корректировка норм режима труда и отдыха водителей, наведение порядка на постах весового контроля, предоставление перевозчикам обоснования расчетов размера акциза на топливо.
Даты выбраны неслучайно - во второй половине декабря завершаются контракты на перевозку грузов, а также начинается регистрация кандидатов на выборы президента РФ.
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