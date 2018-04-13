Об этом сообщает горадминистрация. По информации департамента дорожного хозяйства, в этом сезоне перевозки пассажиров на садово-дачные массивы будут осуществляться с 21 апреля по 21 октября.

Как в прошлом сезоне, на некоторых маршрутах будут действовать транспортные карты и льготный проезд для отдельных категорий граждан. Подробное расписание движения автобусов здесь .