До +27 обещают синоптики на предстоящих выходных в Тольятти и области. Сохранится переменная облачность, завтра сухо, в воскресенье возможен дождь.

Дачникам можно смело сажать рассаду в открытый грунт – угроза заморозков миновала, ночные температуры составят уже 10 - 15 °C.

Впрочем, несмотря на теплый финиш, май судя по всему окажется холоднее нормы. Во всяком случае, средняя температура во второй декаде последнего весеннего месяца на 4 градуса будет ниже многолетних значений.