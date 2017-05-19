До +27 обещают синоптики на предстоящих выходных в Тольятти и области. Сохранится переменная облачность, завтра сухо, в воскресенье возможен дождь.
Дачникам можно смело сажать рассаду в открытый грунт – угроза заморозков миновала, ночные температуры составят уже 10 - 15 °C.
Впрочем, несмотря на теплый финиш, май судя по всему окажется холоднее нормы. Во всяком случае, средняя температура во второй декаде последнего весеннего месяца на 4 градуса будет ниже многолетних значений.
На заседании согласительной комиссии предприятия будет рассмотрен вопрос о повышении тарифных ставок и окладов...
На реализацию специалистам отвели 4 месяца...
"Уже исправляем"...
Всего будет выпущено 1977 машин - эта цифра означает год начала производства внедорожника...
Посвященный открытию навигации...
По сообщению тольяттинских медиков, жизни малыша ничего не угрожает...
Все ремонтные работы будут для владельцев бесплатными...