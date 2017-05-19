По сообщению тольяттинских медиков, жизни малыша ничего не угрожает.
Хорошими новостями поделились сегодня в полиции. Правоохранители установили обстоятельства инцидента.
ЧП произошло в среду вечером на улице Ленина. Малыш упал с высоты 8 этажа, но остался жив. Жители дома вызвали ему Скорую. С тяжелыми травмами ребенок был доставлен в больницу.
Прибывшие по адресу полицейские выяснили, что за несколько часов до происшествия ребенка из детского сада забрала 11-летняя сестра. Мать обоих детей в это время находилась на работе. Оставив брата одного в кухне, девочка сначала вышла в подъезд, а потом и на улицу, чтобы помочь матери донести домой сумки с продуктами. Оставшись один, пятилетний малыш подставил стул к подоконнику, а взобравшись наверх, выпал из оставленного открытым окна. Как сообщили очевидцы, ребенок угодил в цветочную клумбу, и это позволило избежать смертельного исхода.
По факту ЧП полицейскими проводится проверка. Но отмечается, что семья, в которой воспитываются дети, на профилактическом учете в органах внутренних дел не состоит.
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