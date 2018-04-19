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19 апреля 2018
08:13:09

ЦСКА обыграл «Ак Барс» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина

Встреча прошла накануне в Москве, завершилась со счётом 3:2. Решающий гол был забит в овертайме. Эта победа позволила армейцам сократить отставание от казанской команды. Счёт по победам в ней – 2-1 в пользу «Ак Барса».

Следующая игра состоится 20 апреля в Москве. Напомню, серия длится до четырёх побед. «Ак Барс» — двукратный обладатель Кубка Гагарина, этот турнир он выигрывал в 2009 и 2010 годах. ЦСКА в 2016 году играл в финале против магнитогорского «Металлурга», но уступил. В прошлом году турнир выиграл СКА.




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