Встреча прошла накануне в Москве, завершилась со счётом 3:2. Решающий гол был забит в овертайме. Эта победа позволила армейцам сократить отставание от казанской команды. Счёт по победам в ней – 2-1 в пользу «Ак Барса».

Следующая игра состоится 20 апреля в Москве. Напомню, серия длится до четырёх побед. «Ак Барс» — двукратный обладатель Кубка Гагарина, этот турнир он выигрывал в 2009 и 2010 годах. ЦСКА в 2016 году играл в финале против магнитогорского «Металлурга», но уступил. В прошлом году турнир выиграл СКА.