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07 января 2018
07:36:48

ЦИК сегодня завершает прием документов от самовыдвиженцев на президентские выборы

К настоящему моменту документы в избирком подали около десяти кандидатов, намеренных участвовать в выборах в формате самовыдвижения. По большинству из них комиссия уже приняла решение. Так, ЦИК зарегистрировал уполномоченные группы в поддержку Владимира Путина и депутата Костромской облдумы Владимира Михайлова.

Им разрешили открыть специальный избирательные счета и начать сбор подписей избирателей в свою поддержку. Многим самовыдвиженцам Центризбирком отказал, в том числе оппозиционеру Алексею Навальному — из-за непогашенной судимости. Верховный суд, куда обратился Навальный, отказался отменять решение суда первой инстанции. Таким образом, оно вступило в законную силу.

Источник Эхо Москвы




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