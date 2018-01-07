К настоящему моменту документы в избирком подали около десяти кандидатов, намеренных участвовать в выборах в формате самовыдвижения. По большинству из них комиссия уже приняла решение. Так, ЦИК зарегистрировал уполномоченные группы в поддержку Владимира Путина и депутата Костромской облдумы Владимира Михайлова.

Им разрешили открыть специальный избирательные счета и начать сбор подписей избирателей в свою поддержку. Многим самовыдвиженцам Центризбирком отказал, в том числе оппозиционеру Алексею Навальному — из-за непогашенной судимости. Верховный суд, куда обратился Навальный, отказался отменять решение суда первой инстанции. Таким образом, оно вступило в законную силу.