Лидирует Владимир Путин. Он набирает 76,7% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает около 12%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,7%. У Ксении Собчак – 1,7%.
Наименьшую поддержку Путин получил в Якутии, Приморском и Хабаровском краях. Наибольшую -в Крыму. Как отметили в Центризбиркоме, на выборах-2000 Путин получил 52,9% голосов избирателей, в 2012 году — 63,6%.
В Тольятти явка составила 60,5%. 72% горожан отдали свои голоса действующему президенту страны. Всего в Самарской области на избирательные участки накануне пришли 66% граждан, имеющих право голоса.
Выборы прошли с минимальными нарушениями, отметили эксперты.
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