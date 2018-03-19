Лидирует Владимир Путин. Он набирает 76,7% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает около 12%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,7%. У Ксении Собчак – 1,7%.

Наименьшую поддержку Путин получил в Якутии, Приморском и Хабаровском краях. Наибольшую -в Крыму. Как отметили в Центризбиркоме, на выборах-2000 Путин получил 52,9% голосов избирателей, в 2012 году — 63,6%.

В Тольятти явка составила 60,5%. 72% горожан отдали свои голоса действующему президенту страны. Всего в Самарской области на избирательные участки накануне пришли 66% граждан, имеющих право голоса.

Выборы прошли с минимальными нарушениями, отметили эксперты.