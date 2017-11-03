Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Исследование было приурочено к завтрашнему празднику - Дню народного единства. Его точное название в ходе опроса смогли вспомнить 12% респондентов, однако, в целом, о том, что он связан с темой единства, сказали 30%.
За годы, прошедшие с момента утверждения праздника в 2005-м, он завоевал признание заметной части общества: 36% россиян признались, что в этот день испытывают особые чувства, задумываются о прошлом и будущем страны. В то же время почти половина граждан (48%) воспринимает этот день скорее как обычный выходной.
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