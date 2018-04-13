В 50 раз по Волге вокруг Самарской Луки отправится флотилия из 53 ялов, чтобы 10 дней провести в путешествии, наполненном культурными и спортивными событиями. О том, что нового и необычного ждет участников знаменитого на весь мир водного похода, в эксклюзивной интервью радиостанции «Август» рассказал адмирал ЖК-2018 Алексей Возилов.

В этом году среди участников большое число юнг. Впервые пройдут маршрут 120 человек, также достаточно много детей. Кроме того, как известно, в этом сезоне прогнозируется «большая вода», поэтому в адмиралтействе решили предпринять дополнительные меры по обеспечению безопасности кругосветчиков на воде:

Встречать флотилию приглашают всех желающих. Она финиширует 9 мая в 12 дня на набережной 6 квартала – здесь состоится торжественная церемония. Добавлю, что Алексей Возилов в этом году завершает свою адмиральскую карьеру. Он возглавлял Жигулевскую кругосветку в течение последних 14 лет. Теперь перед капитанами и командорами стоит непростая задача - найти ему достойную замену. Нового адмирала они должны выбрать к ноябрю нынешнего года.

Фото: Август