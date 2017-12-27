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27 декабря 2017
09:26:20

Что ждет тольяттинцев в Новогоднюю ночь у ДКиТ

Праздничная  программа, которая здесь пройдет, называется операция «Спасти Деда Мороза». В настоящее время активно ведутся работы по подготовке площадки.

 В ночь с 31 декабря  на 1 января с 1.00 до 3.00 веселить и развлекать горожан будут забавные ведущие «Цветана и Розочки», ростовые куклы, сказочные тролли и, конечно же, главные персонажи самого волшебного праздника в году – Дед Мороз и Снегурочка.

Гости праздника смогут поучаствовать в снежной зарядке, интерактивных играх, конкурсах и увлекательных флешмобах «Мороз-денс» и «Арамзамзам». Самые активные участники получат призы и подарки.

Завершит новогоднюю ночь зажигательная дискотека.

Программа мероприятия:

Хронометраж

Действие

01.00-01.05

Приветствие и поздравление от главных персонажей Цветаны и Розочек

01.05-01.10

Снежный танец-зарядка. Похищение Деда Мороза и Снегурочки

01.10-01.20

Флешмоб «Мороз-денс»

01.23-01.28

Игра «Собачка-Бачка»

01.28-01.45

Театрально-игровой блок с Троллями-Бергенами, похитившими Деда Мороза и Снегурочку

01.45-01.55

Игра «Ускоряем новый год»

01.55-02.05

Танцевальная игра «Я - банан»

02.10-02.20

Флешмоб «Арамзамзам»

02.20-02.25

Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки

02.25-02.45

Игры с ведущими, ростовыми куклами, Дедом Морозом, Снегурочкой и Собачкой: «Ледяная фигура», «Собачий Вальс», «Караочная страна»

02.45-03.00

Новогодняя дискотека

 




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