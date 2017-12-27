Праздничная программа, которая здесь пройдет, называется операция «Спасти Деда Мороза». В настоящее время активно ведутся работы по подготовке площадки.
В ночь с 31 декабря на 1 января с 1.00 до 3.00 веселить и развлекать горожан будут забавные ведущие «Цветана и Розочки», ростовые куклы, сказочные тролли и, конечно же, главные персонажи самого волшебного праздника в году – Дед Мороз и Снегурочка.
Гости праздника смогут поучаствовать в снежной зарядке, интерактивных играх, конкурсах и увлекательных флешмобах «Мороз-денс» и «Арамзамзам». Самые активные участники получат призы и подарки.
Завершит новогоднюю ночь зажигательная дискотека.
Программа мероприятия:
|
Хронометраж
|
Действие
|
01.00-01.05
|
Приветствие и поздравление от главных персонажей Цветаны и Розочек
|
01.05-01.10
|
Снежный танец-зарядка. Похищение Деда Мороза и Снегурочки
|
01.10-01.20
|
Флешмоб «Мороз-денс»
|
01.23-01.28
|
Игра «Собачка-Бачка»
|
01.28-01.45
|
Театрально-игровой блок с Троллями-Бергенами, похитившими Деда Мороза и Снегурочку
|
01.45-01.55
|
Игра «Ускоряем новый год»
|
01.55-02.05
|
Танцевальная игра «Я - банан»
|
02.10-02.20
|
Флешмоб «Арамзамзам»
|
02.20-02.25
|
Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки
|
02.25-02.45
|
Игры с ведущими, ростовыми куклами, Дедом Морозом, Снегурочкой и Собачкой: «Ледяная фигура», «Собачий Вальс», «Караочная страна»
|
02.45-03.00
|
Новогодняя дискотека
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