Праздничная программа, которая здесь пройдет, называется операция «Спасти Деда Мороза». В настоящее время активно ведутся работы по подготовке площадки.

В ночь с 31 декабря на 1 января с 1.00 до 3.00 веселить и развлекать горожан будут забавные ведущие «Цветана и Розочки», ростовые куклы, сказочные тролли и, конечно же, главные персонажи самого волшебного праздника в году – Дед Мороз и Снегурочка.

Гости праздника смогут поучаствовать в снежной зарядке, интерактивных играх, конкурсах и увлекательных флешмобах «Мороз-денс» и «Арамзамзам». Самые активные участники получат призы и подарки.

Завершит новогоднюю ночь зажигательная дискотека.

Программа мероприятия: