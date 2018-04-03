Сегодня утром там пришлось провести срочную эвакуацию учащихся и преподавателей. В учреждении был обнаружен включенный в розетку предмет, похожий на телефон, к которому изолентой были примотаны три батарейки.
Как рассказали в администрации, директор школы принял решение о срочной эвакуации: 217 учащихся и 10 учителей были направлены в школу № 69, расположенную по соседству в 13 квартале.
Представители спецслужб работают на месте. По предварительной информации предмет был обследован кинологами, служебная собака на устройство не отреагировала. В настоящий момент здание школы обследуется.
Фото: админстрация Тольятти
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