Явиться в Управление МВД надо членам ЖСК "Жасмин-ДОМ". В распространенном Управлением МВД письме говорится о том, что им необходимо дать пояснения по обстоятельствам заключения договоров.

Речь идет о тех, кто участвовал в строительстве многоквартирного жилого дома на ул. Свердлова, 9И. Вас ждут 21 декабря к 17 часам в Управлении МВД Тольятти на Южном шоссе, 26.

В полиции добавили, что более подробную информацию можно получить по телефонам Следственного управления: 93-40-88 или 93-41-08.