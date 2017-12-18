Этого не исключил генеральный директор Федеральной пассажирской компании Пётр Иванов.

«Мы считаем, что чёрные списки в том виде, в котором они сегодня приняты в авиации, вполне могли бы быть и на российских железных дорогах. Но пока соответствующего законопроекта нет», — сказал он в интервью газете «Известия».

Иванов добавил, что на данный момент перевозчик не имеет права отказать пассажиру в приобретении билета.

«Но списки нарушителей порядка у нас есть. Мы предупреждаем проводников о наличии в поезде такого пассажира», — добавил глава Федеральной пассажирской компании.