Еще 2 человека скончались в результате отравления в Иркутске; общее число погибших достигло 60, сообщила РИА Новости представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская.

"По данным на 13.00 местного времени (8.00 мск), в стационаре находится 40 человек на лечении, пятеро — выписано", — сказала собеседница агентства.

Ранее в ведомстве отмечали, что всего в результате отравления пострадали более ста человек.

Массовое отравление контрафактным концентратом "Боярышник", содержавшим метиловый спирт, произошло в Иркутске на выходных. Сейчас в городе действует режим ЧС, торговля непищевой спиртосодержащей продукцией запрещена.

Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело, арестованы 11 подозреваемых.