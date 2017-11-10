Об этом сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах. К этому часу спасатели разобрали более 60% завалов, завершить операцию планируется к вечеру.

Взрыв в девятиэтажном жилом доме в Ижевске прогремел накануне днем. В результате произошло обрушение углового подъезда - с первого по девятый этаж. Полностью разрушены 8 квартир.

Предварительная версия ЧП - взрыв бытового газа. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих безопасности.