Об этом сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах. К этому часу спасатели разобрали более 60% завалов, завершить операцию планируется к вечеру.
Взрыв в девятиэтажном жилом доме в Ижевске прогремел накануне днем. В результате произошло обрушение углового подъезда - с первого по девятый этаж. Полностью разрушены 8 квартир.
Предварительная версия ЧП - взрыв бытового газа. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих безопасности.
Источник Маяк
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