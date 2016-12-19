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19 декабря 2016
17:43:47

Число погибших от отравления "Боярышником" в Иркутске возросло до 41

Врачам не удается переломить ситуацию с состоянием отравившихся спиртосодержащей жидкостью. Большая часть пострадавших поступила в больницы в состоянии комы. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Все они употребляли "концентрат для принятия ванн", который содержит алкоголь и в местных магазинах стоит около 40 рублей. В городе выявили более ста точек продажи поддельного "Боярышника", в составе которого эксперты Минздрава обнаружили метанол и антифриз.

В одном из садоводств рядом с микрорайоном, где зафиксировано наибольшее количество отравлений, обнаружен цех по нелегальному производству "Боярышника" и другой спиртосодержащей продукции.

Следователи уже задержали пятерых распространителей отравленного продукта, из незаконного оборота изъято более двух тысяч пузырьков концентрата.

Власти ввели в городе режим ЧС, торговля спиртосодержащей продукцией, предназначенной для бытовых и гигиенических целей, запрещена.

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ужесточить правила продажи спиртосодержащих жидкостей, вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что законопроекты об ужесточении оборота алкоголя будут приняты в ближайшее время.

Источник РИА Новости




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