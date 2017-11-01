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01 ноября 2017
10:44:24

Число нападений на врачей за последний год увеличилось в 2 раза

Об этом президенту Владимиру Путину сообщил президент национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль. Рошаль отметил, что необходимо ужесточать уголовную ответственность за избиение медиков. Глава государства обещал рассмотреть предложение.

Источник Маяк




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