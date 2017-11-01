Об этом президенту Владимиру Путину сообщил президент национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль. Рошаль отметил, что необходимо ужесточать уголовную ответственность за избиение медиков. Глава государства обещал рассмотреть предложение.
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