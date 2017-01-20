Об этом в интервью "Площади свободы" заявил глава ОГИБДД УМВД России по Тольятти Сергей Фокин. По его словам, в 2016 в городе было 16-18 камер, а в 2017 их будет уже 100-120. И если раньше приборы фиксировали лишь превышение скорости и движение по обочине, то теперь они смогут выявлять и другие нарушения.

Например, остановку транспортного средства с заездом за стоп-линию, проезд на красный сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах. Приборы видеофиксации будут установлены в наиболее проблемных местах города. Это места, где наиболее часто фиксируются ДТП и нарушения правил дорожного движения, добавил Фокин.