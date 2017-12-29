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29 декабря 2017
07:16:54

Численность населения планеты достигнет 1 января 7 млрд 444 млн человек

Об этом заявили специалисты Бюро переписи США. «В январе следующего года каждую секунду на свет будут появляться 4,3 ребенка, умирать — 1,8 человека», — цитирует сообщение ТАСС. Ученые напомнили, что 7 млрд население планеты достигло в 2011 году, и, по прогнозам, к 2050 году нас будет уже 9 млрд.

Первое место по численности населения ожидаемо занимает Китай, на втором Индия, третье — у США. Россия занимает 10-е место в этом списке. По данным на 1 января нынешнего года в стране было чуть 146 млн жителей.

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