Об этом заявил директор «Центра занятости населения» Владимир Багаев. С мая 2016 года их стало меньше на 56%, а с начала года – на 8,7%. Это стало возможным благодаря проведению взвешенной политики занятости областных и городских властей. На данный момент уровень безработицы в Тольятти достиг 1,12%.
Центр реализует программу содействия занятости населения, проводит обучение, профориентацию, социальную адаптацию безработных граждан, ярмарки вакансий. С начала года 17 тольяттинцев получили субсидию в размере 60 тысяч рублей на организацию собственного дела, пятерым оказали содействие в трудоустройстве при переезде в другую местность.
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