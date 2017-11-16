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16 ноября 2017
11:44:36

Чиновники Самарской области обещают – зарплата медиков будет расти

Об этом заявил директор ТФОМС Виктор Мокшин. Он подчеркнул, что все намеченные планы в соответствии с указом Президента будут соблюдены. Так, к концу текущего года зарплата врача составит 180% от средней по региону, а с января 2018 года – 200% от этого показателя.

Причем, эксперты фонда будут пристально следить за исполнением этого направления, тем более что средства на его реализацию есть – уже принято решение о выделении дополнительно 600 млн. рублей. Мокшин также добавил,что сфера полномочий Фонда ОМС заметно расширится. В частности, в его ведение перейдут расходы по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

Уже сегодня понятно, что это позволит значительно увеличить ее доступность для жителей Самарской области.




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