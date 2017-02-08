Об итогах расследования таких дел рассказал руководитель следственного управления Валерий Самодайкин в интервью газете «Волжская коммуна».

По его данным, в 2016 году в регионе было возбуждено 69 уголовных дел по фактам получения и 98 дел - по фактам дачи взяток. К ответственности привлекали и посредников - таких уголовных дел было возбуждено 27, а в отношении должностных лиц, совершивших служебный подлог, - 42 уголовных дела.

По словам Самодайкина, в коррупции оказались замешаны 12 служащих органов местного самоуправления, 15 сотрудников органов Минздрава, 11 госслужащих. В отношении 17 сотрудников органов полиции расследовано 27 преступлений. Под следствие также попали 10 служащих органов Минюста и трое сотрудников МЧС.