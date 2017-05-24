Как сообщили в горадминистрации, приедут и члены правительства Самарской области. В этом году выпускников поздравят руководители министерства образования, минэкономразвития, минздрава, министерства промышленности и технологий. Линейки пройдут на этой неделе.

Как рассказала руководитель департамента образования Елена Пинская, всего в городе 71 школа. В 66 есть 11-ые классы - в них учится 2 870 выпускников. Девятиклассников в этом году почти вдвое больше. Для большинства одиннадцатиклассников последние звонки пройдут в пятницу, 26 мая. Исключением стали те школы, на базе которых проводится государственный экзамен по английскому языку в девятых классах.

Для учеников девятых классов последний звонок пройдет в один из дней с 24 по 26 мая. Точную дату и время школы определяют самостоятельно.