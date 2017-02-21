Как пишут «Ведомости», Минэкономразвития и Минфин ищут способы борьбы с теневой экономикой. Например, сообщает издание, могут запретить зарплаты наличными, ограничить оплату наличными крупных покупок, ввести муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа.
Решений нет, на уровень правительства обсуждение пока не выносилось, говорит один из чиновников, одна из идей – ограничить продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, но цена отсечения – предмет дискуссии.
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